Главное за день: Норвегия передает Украине F-16. Россияне снова расстреляли украинских пленных

Политика



Правительства Дании и Нидерландов передают Украине истребители F-16 американского производства при поддержке США. Сейчас идет процесс передачи истребителей. И уже летом украинские пилоты начнут летать на этих самолетах. Дополнительные подробности из соображений операционной безопасности в Белом доме не предоставили.



В то же время в норвежском правительстве со ссылкой на слова премьер-министра страны Йонаса Гара Стере сообщили, что Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16.



Общество



В Украине сформировали батальон «Характерники», состоящий из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.



В Харьковской и Донецкой областях из отдельных населенных пунктов эвакуируют более 200 детей.



По данным пограничной полиции и Генеральной инспекции по миграции Молдовы, с начала полномасштабной войны по 31 мая 2024 года около 23,5 тысячи украинских мужчин въехали в обход пунктов пропуска в Молдову.



Россияне этапировали гражданского журналиста Ремзи Бекирова из тюрьмы №2 Енисейска Красноярского края в неизвестном направлении. Ранее его незаконно приговорили к 19 годам заключения.



Боевые действия



9 июля в Минобороны РФ заявили о якобы захвате Яснобродовки и улучшении тактического положения российских войск. Спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин отметил, что эта информация не соответствует действительности. Силы обороны Украины полностью контролируют село Яснобродовка.



На Запорожском направлении российские военные расстреляли группу украинских военнопленных. По предварительным данным, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ. По данным следствия, оккупанты совершили преступление в июне 2024 года возле Работино Запорожской области.



В больнице Киева умер мальчик, который в момент российского ракетного удара находился в критическом состоянии. Ребенок находился в отделении реанимации детской больницы «Охматдет». Утром 10 июля завершены аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля. В результате удара погибли 34 человека. Среди них — 5 детей — они погибли при обстреле жилого дома на улице Владимира Сальского.



Утром оккупанты сбросили на Торецк управляемые авиационные бомбы «КАБ-250». Погиб один человек. Вечером россияне обстреляли Новоэкономическое - погибла 80-летняя женщина и получила осколочное ранение 71-летняя местная жительница.



В ночь с 9 на 10 июля войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Погибли два человека — охранник и водитель грузовика. Еще один мужчина — вахтенный матрос — получил ранение.



Армия РФ обстреляла поселок Слатино Харьковской области. Погибла женщина.



9 июля беспилотники атаковали сразу две воинские части и ракетный полигон в Астраханской области РФ. Речь идет о части 15644 под городом Знаменск, где находится военный полигон «Капустин Яр». В апреле 2024 года там проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Еще два дрона ударили по территории воинской части 15650 в городе Ахтубинск. О повреждениях военной техники информации нет, как и о пострадавших.



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