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Более 23 тысяч украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала войны — СМИ

10 июля 2024, 22:31

Более 23 тысяч украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала войны — СМИ

С начала полномасштабной войны по 31 мая 2024 года около 23,5 тысячи украинских мужчин въехали в обход пунктов пропуска в Молдову.

Об этом сообщила молдавская служба «Радио Свобода» со ссылкой на статистику от пограничной полиции и Генеральной инспекции по миграции. 

Молдова предоставляет иностранцам четыре формы защиты: статус беженца, гуманитарную защиту, временную защиту и политическое убежище. В марте 2023 года Генеральная инспекция по миграции ввела временный механизм защиты — статус, которым могут воспользоваться граждане Украины на территории Молдовы.

Официальные данные, свидетельствуют, что за год и два месяца 12 764 украинских мужчин в возрасте от 18 до 59 лет получили именно такой статус временной защиты.

Представители инспекции также сообщили, что «рассмотрение заявки на предоставление убежища осуществляется в строгом соответствии с принципом конфиденциальности, на основе индивидуальной оценки каждого случая».

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