Минобороны РФ заявило о захвате Яснобродовки на Донетчине. В ВСУ опровергли эту информацию

Яснобродовка на карте DeepState

Силы обороны Украины полностью контролируют село Яснобродовка Донецкой области. Об этом «Суспільне Донбас» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, обнародованная информация не соответствует действительности.

«Яснобродовка – под полным контролем Сил обороны. Ситуация по взятию под контроль оккупантами села Яснобродовка такова, что украинские Силы обороны контролируют обстановку на том направлении и вблизи указанного села. По состоянию на утро 10 июля, никаких территориальных успехов у армии РФ не было. Российской армии нет в населенном пункте Яснобродовка», – отметил Волошин.

9 июля в Минобороны РФ заявили о якобы захвате Яснобродовки и улучшении тактического положения российских войск.

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации в Часов Яре после выхода украинских войск из микрорайона «Канал».