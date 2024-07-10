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Головне за день: Норвегія передає Україні F-16. Росіяни знову розстріляли українських полонених

10 липня 2024, 23:41

Головне за день: Норвегія передає Україні F-16. Росіяни знову розстріляли українських полонених

Політика

 Уряди Данії та Нідерландів передають Україні винищувачі F-16 американського виробництва за підтримки США. Наразі триває процес передачі. І вже влітку українські пілоти почнуть літати цими літаками. Додаткові подробиці з міркувань операційної безпеки у Білому домі не надали.

У норвезькому уряді з посиланням на слова прем'єр-міністра країни Йонаса Гара Стере повідомили, що Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16.

Суспільство

 В Україні сформували батальйон «Характерники», який складається з громадян, які відбували покарання у місцях позбавлення волі.

У Харківській та Донецькій областях з окремих населених пунктів евакуювали понад 200 дітей.

За даними прикордонної поліції та Генеральної інспекції з міграції Молдови, з початку повномасштабної війни до 31 травня 2024 року близько 23,5 тисяч українських чоловіків в'їхали в обхід пунктів пропуску до Молдови.

Росіяни етапували громадянського журналіста Ремзі Бекірова з в'язниці №2 Єнісейська Красноярського краю у невідомому напрямку. Раніше його незаконно засудили до 19 років ув'язнення.

Бойові дії

 9 липня в Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Яснобродівки та покращення тактичного становища російських військ. Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності. Сили оборони України повністю контролюють село Яснобродівка.

На Запорізькому напрямі російські військові розстріляли групу українських військовополонених. За попередніми даними, злочин скоїли окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ. За даними слідства, окупанти скоїли злочин у червні 2024 року біля Роботино Запорізької області.

У лікарні Києва помер хлопчик, який на момент російського ракетного удару перебував у критичному стані. Дитина перебувала у відділенні реанімації дитячої лікарні «Охматдит». Вранці 10 липня завершено аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки 8 липня. Внаслідок удару загинули 34 людини. Серед них – 5 дітей – вони загинули під час обстрілу житлового будинку на вулиці Володимира Сальського.

Вранці окупанти скинули на Торецьк керовані авіаційні бомби "КАБ-250". Загинула одна людина. Увечері росіяни обстріляли Новоекономічне – загинула 80-річна жінка та отримала осколкове поранення 71-річна місцева мешканка.

У ніч із 9 на 10 липня війська РФ атакували портову інфраструктуру Одеської області. Загинули двоє людей — охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік – вахтовий матрос – отримав поранення.

Армія РФ обстріляла селище Слатине Харківської області. Загинула жінка.

9 липня безпілотники атакували одразу дві військові частини та ракетний полігон в Астраханській області РФ. Йдеться про частину 15644 під містом Знам'янськ, де знаходиться військовий полігон «Капустін Яр». У квітні 2024 року там проводили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Ще два дрони вдарили по території військової частини 15650 у місті Ахтубінськ. Про пошкодження військової техніки інформації немає, як і постраждалих.

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