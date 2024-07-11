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Главное за день: Трасса «Константиновка-Покровск» обстреливается. РФ захватила Евгеновку

11 июля 2024, 23:41

Главное за день: Трасса «Константиновка-Покровск» обстреливается. РФ захватила Евгеновку

Политика

Минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине на 225 миллионов долларов. В пакете помощи - системы ПВО и перехватчики; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.

Боевые действия

В пресс-службе ОСУВ «Хортица» опровергли информацию о том, что значительная часть поселка Урожайное на Донетчине находится под контролем российских войск. Сейчас захватчики пытаются закрепиться в окрестностях Урожайного.

По информации военных аналитиков, российские оккупанты продолжают давление в сторону центра Нью-Йорка Донецкой области. В свою очередь, спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин заявил, что украинские военнослужащие ведут бои за населенный пункт.

Согласно данным аналитиков DeepState, войска России оккупировали село Евгеновка в Донецкой области. Также россияне продвинулись возле села Юрьевка на Донетчине.

По трассе «Константиновка-Покровск» уже есть «прилеты» российских снарядов. Сейчас расстояние от линии боевого столкновения до трассы чуть больше пяти километров.

Донецкая область в течение всего дня, 11 июля, находилась под ударом российских военных. В результате атак погиб 15-летний подросток, также 17 человек — пострадали, трое погибли. Оккупанты атаковали Мирноград, Новоселовку Первую, Райгородок, Северск и Лиман.

В результате полномасштабной агрессии РФ на Донетчине разрушено 111 учебных учреждений, еще 390 повреждены.

В Красногоровке остается около 300 человек. Российские войска не оставляет попыток захватить город, штурмуют улицу за улицей. Во время последнего эвакуационного рейса, россияне открыли огонь по автомобилю. Полицейские вывели машину из-под обстрела. Никто не пострадал.

В группировке «ДНР» заявили, что в результате утреннего обстрела Петровского района Донецка по осколочные ранения получил мужчина 1959 года рождения.

В Луганске вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов. Как заявили в пресс-службе МЧС РФ, спасатели борются с пожаром на улице Краснодонской. Площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров.

Российский город Шебекино Белгородской области попал под обстрел, ранены семь человек. Повреждены 2 соцобъекта и 3 коммерческие объекты. Осколками посечены 15 автомобилей, повреждены остекление и фасады зданий.

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