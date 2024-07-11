В ВСУ опровергли захват войсками РФ значительной части Урожайного на Донетчине. Что известно о ситуации там

Поселок Урожайное в Донецкой области. Фото: карта DeepState

Информация о том, что значительная часть поселка Урожайное на Донетчине находится под контролем российских войск, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Сейчас захватчики пытаются закрепиться в окрестностях Урожайного.

«Украинские защитники продолжают противодействовать попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами операционных задач по наступлению. Продолжаются бои», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ опровергли информацию Минобороны РФ об оккупации села Яснобродовка в Донецкой области.