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Головне за день: Траса «Костянтинівка-Покровськ» обстрілюється. РФ захопила Євгенівку

11 липня 2024, 23:41

Головне за день: Траса «Костянтинівка-Покровськ» обстрілюється. РФ захопила Євгенівку

Політика

 Міноборони США оголосило про додаткову допомогу Україні на 225 мільйонів доларів. У пакеті допомоги - системи ППО та перехоплювачі; боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкова зброя.

Бойові дії

 У прес-службі ОСУВ «Хортиця» спростували інформацію про те, що значна частина селища Урожайне на Донеччині перебуває під контролем російських військ. Наразі загарбники намагаються закріпитися на околицях Урожайного.

За інформацією військових аналітиків, російські окупанти продовжують тиск у бік центру Нью-Йорка Донецької області. Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що українські військовослужбовці ведуть бої за населений пункт.

За даними аналітиків DeepState, війська Росії окупували село Євгенівка на Донеччині. Також росіяни просунулися біля села Юріївка на Донеччині.

По трасі «Костянтинівка-Покровськ» вже є «прильоти» російських снарядів. Зараз відстань від лінії бойового зіткнення до траси трохи більше ніж п'ять кілометрів.

Донецька область протягом усього дня, 11 липня, була під ударом російських військових. Внаслідок атак загинув 15-річний підліток, також 17 людей — постраждали, троє загинули. Окупанти атакували Мирноград, Новоселівку Першу, Райгородок, Сіверськ та Лиман.

Внаслідок повномасштабної агресії РФ на Донеччині зруйновано 111 навчальних закладів, ще 390 пошкоджено.

У Красногорівці лишається близько 300 осіб. Російські війська не залишають спроб захопити місто, штурмують вулицю за вулицею. Під час останнього евакуаційного рейсу росіяни відкрили вогонь по автівці. Поліцейські вивели машину з-під обстрілу. Ніхто не постраждав.

В угрупуванні «ДНР» заявили , що внаслідок ранкового обстрілу Петрівського району Донецька поранений чоловік 1959 року народження.

У Луганську спалахнула масштабна пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів. Як заявили у прес-службі МНС РФ, рятувальники борються із пожежею на вулиці Краснодонській. Площа загоряння становить 300 квадратних метрів.

Російське місто Шебекіно Білгородської області потрапило під обстріл , поранено семеро людей. Пошкоджено 2 соцоб'єкти та 3 комерційні об'єкти. Осколками посічено 15 автомобілів, пошкоджено скління та фасади будівель.

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