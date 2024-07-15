Главное за день: РФ выводит флот из Крыма. Украинцы готовы к переговорам?

Политика



Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса относительно участия в войне Украины с Россией неизменна. Такая позиция касается и вопроса о том, чтобы Польша сбивала ракеты над территорией Украины.



Общество



На оккупированной территории Донецкой области анонсировали открытие нескольких объектов металлургии. При этом их должен презентовать президент страны-оккупанта Владимир Путин. Однако сам он не приедет в оккупацию — приветственную речь он произнесет онлайн.



Государственному парку-памятнику «Межигорье» передали в собственность движимое имущество, арестованное по делу в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича.



Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что если не будет новых атак на инфраструктуру, а ремонты на энергоблоках АЭС будут завершены вовремя — отключений электроэнергии в сентябре-октябре не будет.



Относительное большинство тыловой Украины – 44% – считает, что время для начала официальных мирных переговоров с Россией пришло. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственный опрос. В то же время 35% думают, что это не так. Многие при этом находятся в серой зоне тех, кто неопределился – 21%.



Украинские военные в письменном заявлении изданию Reuters сообщили, что уровень призыва повысился более чем в два раза в мае и июне по сравнению с предыдущими двумя месяцами, не предоставив цифр. Спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник назвал это «положительной тенденцией». Средний возраст мобилизованного остался прежним – около 40 лет.



Боевые действия



По данным аналитиков украинского проекта DeepState, российские войска продвинулись в Пивденном, у Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.



В результате ракетной атаки на детскую больницу «Охматдет» в Киеве 8 июля пострадали 300 человек. Пятеро раненых сотрудников «Охматдета» остаются в больницах в тяжелом состоянии.



Российские войска сбросили на Лиман две 250-килограммовые управляемые авиабомбы. Ранения получили 5 человек в возрасте от 27 до 50 лет. Повреждены 3 магазина, инфраструктурный объект и частный дом.



В группировке «ДНР» заявили, что на оккупированной территории один человек погиб, еще один мирный житель пострадал в результате обстрелов. Повреждены два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, котельная и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки.



РФ вывела из аннексированного Крыма сторожевой корабль Черноморского флота.



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