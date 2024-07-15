Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: РФ выводит флот из Крыма. Украинцы готовы к переговорам?

15 июля 2024, 23:10

Главное за день: РФ выводит флот из Крыма. Украинцы готовы к переговорам?

Политика

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса относительно участия в войне Украины с Россией неизменна. Такая позиция касается и вопроса о том, чтобы Польша сбивала ракеты над территорией Украины.

Общество

На оккупированной территории Донецкой области анонсировали открытие нескольких объектов металлургии. При этом их должен презентовать президент страны-оккупанта Владимир Путин. Однако сам он не приедет в оккупацию — приветственную речь он произнесет онлайн.

Государственному парку-памятнику «Межигорье» передали в собственность движимое имущество, арестованное по делу в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что если не будет новых атак на инфраструктуру, а ремонты на энергоблоках АЭС будут завершены вовремя — отключений электроэнергии в сентябре-октябре не будет.

Относительное большинство тыловой Украины – 44% – считает, что время для начала официальных мирных переговоров с Россией пришло. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственный опрос. В то же время 35% думают, что это не так. Многие при этом находятся в серой зоне тех, кто неопределился – 21%.

Украинские военные в письменном заявлении изданию Reuters сообщили, что уровень призыва повысился более чем в два раза в мае и июне по сравнению с предыдущими двумя месяцами, не предоставив цифр. Спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник назвал это «положительной тенденцией». Средний возраст мобилизованного остался прежним – около 40 лет.

Боевые действия

По данным аналитиков украинского проекта DeepState, российские войска продвинулись в Пивденном, у Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

В результате ракетной атаки на детскую больницу «Охматдет» в Киеве 8 июля пострадали 300 человек. Пятеро раненых сотрудников «Охматдета» остаются в больницах в тяжелом состоянии.

Российские войска сбросили на Лиман две 250-килограммовые управляемые авиабомбы. Ранения получили 5 человек в возрасте от 27 до 50 лет.  Повреждены 3 магазина, инфраструктурный объект и частный дом.

В группировке «ДНР» заявили, что на оккупированной территории один человек погиб, еще один мирный житель пострадал в результате обстрелов. Повреждены два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, котельная и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки.

РФ вывела из аннексированного Крыма сторожевой корабль Черноморского флота.

Новости Донбасса в видеоформате:



Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:10
Главное за день: РФ выводит флот из Крыма. Украинцы готовы к переговорам?
21:38
«ДНР» запланировала «праздник», но Путин не поедет на оккупированную часть Донбасса
20:37
«ДНР»: за день в оккупации погиб один человек, еще один — ранен
15:46
РФ вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота
12:50
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:43
В Мариуполе взрывы: работает ПВО оккупантов
11:14
В Украинске Донецкой области утром прогремел взрыв
08:01
Россияне продвинулись возле четырех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:26
Главное за день: Обстрел Мирнограда. Покушение на Трампа
23:27
Главное за день: Росармия приближается к трассе «Константиновка-Покровск». Обстрел автобуса в Мирнограде
11:05
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
23:57
Главное за день: Обстрел аэродрома в Мариуполе. «ДНР» вынесла приговор сотруднику ОБСЕ
22:30
«ДНР» утверждает, что дроны атаковали два пассажирских автобуса в Донецке
22:00
В оккупированных городах Донецкой области теперь запрещено просить милостыню: «ДНР» приняла «закон»
21:09
«ДНР» отчиталась о годовом «бюджете» — он почти полностью состоял из российских поступлений
16:47
На Константиновку Донецкой области российские войска сбросили управляемую авиабомбу
15:42
В оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛ ранен мужчина
11:45
На Донетчине российские военные убили пожилую женщину и заселились в ее дом – «Жовта Стрічка»
11:25
В оккупированном Донецке приговорили сотрудника ОБСЕ к 14 годам тюрьмы
11:25
Город Николаевка под Славянском Донецкой области подвергся российскому обстрелу
все новости
23:10
Главное за день: РФ выводит флот из Крыма. Украинцы готовы к переговорам?
22:20
Из-за российской атаки на «Охматдет» пострадали 300 человек
21:38
«ДНР» запланировала «праздник», но Путин не поедет на оккупированную часть Донбасса
20:37
«ДНР»: за день в оккупации погиб один человек, еще один — ранен
20:20
Во вторник график отключений света будет таким же жестким
19:37
Небо над резиденцией Путина прикрывает «Панцырь» — спутниковый снимок
19:04
Очередной удар российских войск по Лиману: ранены 5 человек
18:20
На фронте в Донецкой области погиб артист «Дикого театра»
17:47
Ситуация на фронте напряженная, россияне штурмуют на Покровском и Торецком направлениях
17:40
Украина получит от Испании новую партию танков Leopard 2
16:52
В России участник войны в Украине обстрелял группу детей: ребенок получил пулевое ранение
16:47
В госуправление передали имущество бывшей резиденции Януковича «Межигорье»
16:11
«Это полностью закрытое небо»: Зеленский рассказал, сколько нужно Украине систем ПВО Patriot
15:58
При благоприятных условиях отключений света в сентябре-октябре не будет
15:46
РФ вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота
14:59
В минувшие выходные в водоемах Украины утонули 66 человек
14:41
В Украине 44% жителей считают, что время переговоров с РФ настало, но большинство несогласно на условия Путина – опрос
14:29
На Донетчине отключалась высоковольтная воздушная линия из-за обстрелов оккупантов
13:58
В Белгородской области РФ столкнулись два поезда: погиб машинист
13:17
Удар по Мирнограду: под завалами дома ищут супружескую пару
все новости
ВИДЕО
Эксперт назвал условия, при которых отключений света в Украине в сентябре-октябре текущего года может не быть При благоприятных условиях отключений света в сентябре-октябре не будет
15 июля, 15:58
Два состава столкнулись Белгородской области России, погиб машинист. Иллюстративное фото В Белгородской области РФ столкнулись два поезда: погиб машинист
15 июля, 13:58
У Мариуполе слышны взрывы В Мариуполе взрывы: работает ПВО оккупантов
15 июля, 12:43
Разведчики сожгли комплексы связи и наблюдения РФ. Фото: ГУР МОУ Разведчики сожгли комплексы связи, наблюдения и базирование российских оккупантов
14 июля, 12:57
Зеленский назвал количество авиабомб, которые были запущены РФ. Фото: ОП РФ на этой неделе применила более 700 управляемых авиабомб по Украине — Зеленский
14 июля, 12:23
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ► Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
13 июля, 11:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор