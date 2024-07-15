Головне за день: РФ виводить флот із Криму. Українці готові до переговорів?

Політика



Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив , що політика альянсу щодо участі у війні України з Росією незмінна. Така позиція стосується й питання про те, щоб Польща збивала ракети над територією України.



Суспільство



На окупованій території Донецької області анонсували відкриття кількох об'єктів металургії. При цьому їх має презентувати президент країни-окупанта Володимир Путін. Однак сам він не приїде в окупацію - вітальну промову він скаже онлайн.



Державному парку-пам'ятнику «Межигір'я» передали у власність рухоме майно, заарештоване у справі стосовно четвертого президента України Віктора Януковича.



Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів , що якщо не буде нових атак на інфраструктуру, а ремонти на енергоблоках АЕС буде завершено вчасно, відключень електроенергії у вересні-жовтні не буде.



Відносна більшість тилової України – 44% – вважає , що час для початку офіційних мирних переговорів із Росією настав. Про це пише видання «Дзеркало тижня» із посиланням на власне опитування. Водночас 35% гадають, що це не так. Багато хто при цьому перебуває у сірій зоні тих, хто не визначився – 21%.



Українські військові у письмовій заяві виданню Reuters повідомили , що рівень призову підвищився більш ніж удвічі у травні та червні порівняно з попередніми двома місяцями, не надавши цифр. Спікер Генштабу ЗСУ Богдан Сеник назвав це «позитивною тенденцією». Середній вік мобілізованого залишився тим самим – близько 40 років.



Бойові дії



За даними аналітиків українського проекту DeepState, російські війська просунулися в Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.



Внаслідок ракетної атаки на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня постраждали 300 людей. П'ятеро поранених співробітників «Охматдиту» залишаються у лікарнях у тяжкому стані.



Російські війська скинули на Лиман дві 250-кілограмові керовані авіабомби. Поранення отримали 5 осіб віком від 27 до 50 років. Пошкоджено 3 магазини, інфраструктурний об'єкт та приватний будинок.



В угрупуванні «ДНР» заявили , що на окупованій території одна людина загинула, ще один мирний житель постраждав внаслідок обстрілу. Пошкоджено два житлові будинки в Петрівському та Куйбишевському районах Донецька, котельня та два приватні автомобілі в Микитівському районі Горлівки.



РФ вивела з анексованого Криму сторожовий корабель Чорноморського флоту



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