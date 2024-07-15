При благоприятных условиях отключений света в сентябре-октябре не будет

Эксперт назвал условия, при которых отключений света в Украине в сентябре-октябре текущего года может не быть

Если не будет новых атак на инфраструктуру, а ремонты на энергоблоках АЭС будут завершены вовремя — отключений электроэнергии в сентябре-октябре не будет. Об этом рассказал в эфире телеканала «Киев 24» директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Ранее сообщалось, что в Украине могут отключать свет зимой на 12 часов. Однако реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, чтобы сделать прогнозы по часам со светом, нам нужно спрогнозировать дефицит. В частности, для этого нужно знать каким будет ожидаемое потребление и какова будет генерация.

«Все услышали только о 5-6 часах, но там был контекст. Действительно, 5-6 часов со светом в сутки зимой — это достаточно вероятный сценарий. Но любой прогноз основывается на предположениях. Если честно, то реальные прогнозы нужно делать в конце августа», — отметил он.

Кроме того, Коваленко отметил, что сейчас часть энергоблоков АЭС ремонтируется, к началу осени они заработают и выработка электроэнергии будет больше, чем сегодня. Также сейчас идут работы по восстановлению гидроэлектростанций иТЭС.