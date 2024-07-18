Главное за день: Обмен пленными. ВСУ покинули Крынки

Общество



Еще 95 украинских военных освобождены из российского плена. Среди них 49 военнослужащих ВСУ, в том числе участник «воздушного моста», который добровольно вызвался на вертолете лететь на «Азовсталь», 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один боец из добровольческого формирования территориальной громады. Среди вернувшихся домой 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать — защитники «Азовстали»), 41 воевал на донецком направлении, по девять — на луганском и запорожском, по трое — на херсонском и харьковском. Большинство из них находилась в плену с 2022 года. Также среди освобожденных есть боец, который считался пропавшим без вести.



В России приговорили к 12 годам колонии строгого режима уроженца оккупированного города Снежное (Донецкая область) 19-летнего Данила Ефимова. В его телефоне были обнаружены денежные переводы на общую сумму 13 тысяч рублей благотворительному фонду Сергея Притулы.



В Лимане из-за военных действий закрыли отделения «Новой почты». Посылки вывозятся в ближайшие отделения, в частности, в Райгородок и Славянск.



НЦУ обновил требования для работы базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи во время отключений электроэнергии в течение 10 часов, вместо 4 часов как было раньше.



17-летний подросток из Украины Артем попал в реанимацию после нападения на него группы поляков в Кракове. Врачам пришлось пришивать ему палец и удалять часть кости черепа. Как считает краковский общественный деятель и волонтер Лукаш Вантух, нападение было на национальной почве. Нападавшие отобрали жертв из-за того, что они разговаривали на украинском. Правоохранители задержали трех подозреваемых, еще двое пока находятся на свободе.



С 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ при пересечении границы. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.

17 июля в оккупированном Луганске в «Сквере Памяти» демонтировали памятники «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора». Как заявили оккупационные власти города, решение о демонтаже «приняли депутаты городского совета после обращений ветеранских организаций». Демонтаж подобных памятников проходил в других захваченных Россией городах, в частности в Донецке и Мариуполе.



На временно оккупированной части Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения нет воды. В «Минуглеэнерго» также сообщили, что в связи с аварийной ситуацией, 17 июля применен график временного отключения в объеме 58 МВт. Утверждается, что отключения будут не более 2 часов для каждой группы потребителей.



Оккупационная администрация Донецкой области начала формировать списки еще не закрытых шахт, которые вскоре выставят на продажу, сообщили в Центре национального сопротивления.



Боевые действия



Российские военные продвинулись в населенных пунктах Нью-Йорк, Лозоватское, Новоселовка Первая и возле Прогресса в Донецкой области.



Украинские войска отошли с основных позиций в селе Крынки Херсонской области, но продолжают ведение оборонной операции на левобережном плацдарме. В пресс-службе ОУВ «Таврия» (Силы обороны юга Украины) сообщили, что большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки в ходе боев были разрушены до основания. Само село практически полностью уничтожено обстрелами оккупантами.



Российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Лимане. Административное здание железной дороги восстановлению не подлежит, а другие помещения получили существенные повреждения. Жертв или пострадавших среди работников железной дороги нет.



В Покровске под удар попал объект социальной инфраструктуры. Здание частично разрушено прямым попаданием. Еще 6 многоэтажек повреждены. Ранения получили 5 человек от 41 до 73 лет.



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