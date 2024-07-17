Покровск попал под обстрел ВС РФ: есть пострадавшие и повреждения

Российские войска 17 июля в очередной раз атаковали Покровск. Под удар попал объект социальной инфраструктуры. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, здание частично разрушено прямым попаданием. Еще 6 многоэтажек повреждены.
«По предварительной информации, ранения получили 5 человек от 41 до 73 лет», — написал он.
Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее мы писали, что 17 июля в 10:00 оккупационные войска РФ из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области.
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