Покровск попал под обстрел ВС РФ: есть пострадавшие и повреждения

Россияне атаковали Покровск. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска 17 июля в очередной раз атаковали Покровск. Под удар попал объект социальной инфраструктуры. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По его словам, здание частично разрушено прямым попаданием. Еще 6 многоэтажек повреждены.



«По предварительной информации, ранения получили 5 человек от 41 до 73 лет», — написал он.



Сейчас на месте работают экстренные службы.



Ранее мы писали, что 17 июля в 10:00 оккупационные войска РФ из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области.