С 17 июля мужчины без военного билета не смогут выехать за границу: детали

С 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ при пересечении границы. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«В случае его отсутствия пограничники отказывают в пересечении границы на выезд из Украины. Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве объяснили, что в военно-учетных документах мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из воинского учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.



Директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк ответил, будут ли выписывать штрафы тем, кто решил не обновлять место своего проживания, электронный адрес и номер телефона.



Ранее мы писали, что 18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные.