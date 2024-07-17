В Луганске оккупанты демонтировали памятники «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора»

Демонтаж памятников «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора» в Луганске. Фото: кадр из видео

17 июля в оккупированном Луганске в «Сквере Памяти» демонтировали памятники «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора». Об этом сообщило местное пророссийское издание «ЛИЦ».

Как заявили оккупационные власти города, решение о демонтаже «приняли депутаты городского совета после обращений ветеранских организаций».

Ранее демонтаж подобных памятников проходил в других захваченных Россией городах, в частности в Донецке и Мариуполе.

В окупованому Луганську демонтували пам’ятники «Жертвам сталінських репресій» і «Жертвам голодомору».



Як заявила окупаційна влада міста, рішення про демонтаж «ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій». pic.twitter.com/d5Ea9mvwPf — Новини Донбасу (@novostidnua) July 17, 2024

Напомним, что в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам российского обстрела микрорайона «Восточный».