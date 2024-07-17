В Луганске оккупанты демонтировали памятники «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора»

17 июля в оккупированном Луганске в «Сквере Памяти» демонтировали памятники «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора». Об этом сообщило местное пророссийское издание «ЛИЦ».
Как заявили оккупационные власти города, решение о демонтаже «приняли депутаты городского совета после обращений ветеранских организаций».
Ранее демонтаж подобных памятников проходил в других захваченных Россией городах, в частности в Донецке и Мариуполе.
В окупованому Луганську демонтували пам’ятники «Жертвам сталінських репресій» і «Жертвам голодомору».— Новини Донбасу (@novostidnua) July 17, 2024
Як заявила окупаційна влада міста, рішення про демонтаж «ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій». pic.twitter.com/d5Ea9mvwPf
Напомним, что в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам российского обстрела микрорайона «Восточный».
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