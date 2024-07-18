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Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ залишили Кринки

18 липня 2024, 00:06

Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ залишили Кринки

Суспільство

 Ще 95 українських військових звільнено з російського полону. Серед них 49 військовослужбовців ЗСУ, у тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гелікоптері летіти на «Азовсталь», 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро із Сил територіальної оборони, п'ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту та один боєць із добровольчого формування територіальної громади. Серед 23 людей, що повернулися додому, захищали Маріуполь (з них тринадцять — захисники «Азовсталі»), 41 воював на донецькому напрямку, по дев'ять — на луганському та запорізькому, по троє — на херсонському та харківському. Більшість із них перебувала у полоні з 2022 року. Також серед звільнених є боєць, який вважався зниклим безвісти.

У Росії засудили до 12 років колонії суворого режиму уродженця окупованого міста Сніжне (Донецька область) 19-річного Данила Єфімова. У його телефоні було виявлено грошові перекази на загальну суму 13 тисяч рублів благодійному фонду Сергія Притули.

У Лимані через військові дії закрили відділення «Нової пошти». Посилки доставляються до найближчих відділень, зокрема, до Райгородка та Слов'янська.

НЦУ оновив вимоги щодо роботи базових станцій мобільних операторів в умовах військового стану. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити доступність мобільного зв'язку під час відключення електроенергії протягом 10 годин, замість 4 годин, як було раніше.

17-річний підліток із України Артем потрапив до реанімації після нападу на нього групи поляків у Кракові. Лікарям довелося пришивати йому палець і видаляти частину кістки черепа. Як вважає краківський громадський діяч та волонтер Лукаш Вантух, напад був скоєний на національному ґрунті. Нападники відібрали жертв через те, що вони розмовляли українською. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних, ще двоє поки що перебувають на волі.

З 17 липня чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ під час перетину кордону. Документ може бути як паперовий, і в електронній формі.

17 липня в окупованому Луганську у «Сквері Пам'яті» демонтували пам'ятники «Жертвам сталінських репресій» та «Жертвам Голодомору». Як заявила окупаційна влада міста, рішення про демонтаж «ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій». Демонтаж подібних пам'яток проходив в інших містах, захоплених Росією, зокрема в Донецьку та Маріуполі.

На тимчасово окупованій частині Донецької області через відсутність електропостачання немає води. У «Мінвуглеенерго» також повідомили, що у зв'язку з аварійною ситуацією, 17 липня застосовано графік тимчасового відключення обсягом 58 МВт. Стверджується, що відключення буде не більше 2 годин для кожної групи споживачів.

Окупаційна адміністрація Донецької області розпочала формувати списки ще не закритих шахт, які незабаром виставлять на продаж, повідомили у Центрі національного спротиву.

Бойові дії

 Російські військові просунулися у населених пунктах Нью-Йорк, Лозоватське, Новоселівка Перша та біля Прогресу на Донеччині.

Українські війська відійшли з основних позицій у селі Кринки Херсонської області, але продовжують проведення оборонної операції на лівобережному плацдармі. У прес-службі ОУВ «Таврія» (Сили оборони півдня України) повідомили, що більшість основних позицій українських військ у селі Кринки під час боїв було зруйновано вщент. Саме село майже повністю знищене обстрілами окупантами.

Російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі в Лимані. Адміністративна будівля залізниці відновленню не підлягає, а інші приміщення зазнали суттєвих пошкоджень. Жертв чи постраждалих серед працівників залізниці немає.

У Покровську під удар потрапив об'єкт соціальної інфраструктури. Будівля частково зруйнована прямим попаданням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджено. Поранення отримали 5 осіб віком від 41 до 73 років.

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