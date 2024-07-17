В РФ 19-летнего уроженца Донетчины приговорили к 12 годам колонии за донаты фонду Сергея Притулы

В РФ посалили в тюрьму жителя оккупированной части Донецкой области. Фото: Первый отдел

В России приговорили к 12 годам колонии строгого режима уроженца оккупированного города Снежное (Донецкая область) 19-летнего Данила Ефимова. В его телефоне были обнаружены денежные переводы на общую сумму 13 тысяч рублей благотворительному фонду Сергея Притулы. Об этом передает «Первый отдел».



Как отмечается, Ефимов в декабре 2023 года вместе со своей семьей собирался уехать в Турцию на отдых. В аэропорту российского города Волгоград он показал пограничнику украинский паспорт, однако тот спросил, есть ли у него аналогичный российский. Однако у парня не было загранпаспорта, после этого его отвели в комнату для допросов.



«Там силовики забрали у молодого человека мобильный телефон и нашли в приложении украинского банка несколько переводов украинскому благотворительному фонду Сергея Притулы. Сразу после этого Данила задержали», — говорится в сообщении.



Ефимова отвезли в полицию, составив протокол за нецензурную брань и назначили 13 суток административного ареста. Правоохранительные органы отказывались говорить отцу Данилы, где он находится.



Когда прошли 13 суток, его снова задержали, в начале 2024 года судья назначила ему еще 10 суток административного ареста за хулиганство в центре города.



В издании отметили, что через несколько дней Данила отвели в кабинет отдела полиции, где его избили несколько мужчин в масках, они хотели, чтобы он подписал явку с повинной. В тоже время, Данил отказался подписывать документы, уже 15 января его арестовали по подозрению в госизмене за перевод денег в фонд Сергея Притулы и отвезли в СИЗО Ростова-на-Дону. Тогда он согласился дать признательные показания.



В приговоре суда указано, что после начала войны Данил «постоянно находился в стрессовом состоянии» и переживал из-за родственников и друзей в Украине. Он постоянно читал новости о военных преступлениях российской армии, поэтому «под воздействием вышеуказанных публикаций и информации поступающей от родственников и друзей у него сформировалось ошибочное представление о Вооруженных силах Украины, ее военизированных подразделениях и необходимости помощи армии Украины».