Главное за день: Армия РФ завершила захват плацдарма под Покровском. Убийца Фарион найден?

Общество



18-летний житель Днепра задержан по подозрению в совершении убийства языковеда и бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок — лишь исполнитель.



В тоже время российская неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power) взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион. Как доказательство своей причастности к убийству, группировка показала фрагмент видео якобы с моментом нападения на Фарион.



В Украине запустили проект для обмена людей, обвиняемых в коллаборационизме, на пленных украинцев. Как рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, данные этих людей будут публиковать на сайте проекта. Благодаря опции «согласие на обмен», осужденные коллаборационисты смогут дать согласие быть обмененными на украинцев, находящихся в российской неволе.



Россияне завершили строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, уже полностью достроен этот участок и фактически железная дорога из Ростова-на-Дону может довести любой груз либо до Волновахи, либо непосредственно в Мариуполь.



Боевые действия



России может понадобиться пять лет, чтобы полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом пишет американское издание Newsweek со ссылкой на слова начальника Генштаба Вооруженных сил Великобритании Роли Уокера.



После оккупации села Новоселовка Первая в Донецкой области российские войска завершили захват плацдарма вокруг Очеретино, сообщил эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.



По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в селах Новоселовка Первая и Вольче Донецкой области, а также возле сел Пантелеймоновка, Ивановка и Прогресс.



Ночью 25 июля бойцам 31-й механизированной бригады ВСУ удалось прорваться из окружения вблизи села Прогресс Донецкой области.



Российская армия обстреляла Новогродовку Донецкой области. В результате атаки повреждены 8 частных домов. Информация о пострадавших и погибших отсутствует. Также оккупанты атаковали Курахово - в квартире жилого дома вспыхнул пожар. В Константиновка в результате обстрела повреждены два частных дома, здание частной бани, хозяйственное сооружение и газопровод. Пострадавших нет.



Российская армия продолжает бить по Невскому и Макеевке в Луганской области, повреждены дома. Захватчики обстреливают Серебрянский лес и пытаются продавить украинкую оборону вблизи Стельмаховки.



В группировке «ДНР» заявили, что два человека погибли, еще восемь человек были ранены под обстрелами. В частности, есть жертвы в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.



Вертолет Ми-28 разбился в Калужской области России, экипаж погиб. Вертолеты такого типа российская армия активно использует для войны против Украины. Провластное российское информагентство ТАСС назвало причиной падения вертолета «техническую неисправность».



Новости Донбасса в видеоформате:





Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.