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Головне за день: Армія РФ захопила плацдарм під Покровськом. Вбивцю Фаріон знайдено?

25 липня 2024, 23:17

Головне за день: Армія РФ захопила плацдарм під Покровськом. Вбивцю Фаріон знайдено?

Суспільство

 18-річного мешканця Дніпра затримано за підозрою у скоєнні вбивства мовознавиці та колишньої народної депутатки України Ірини Фаріон. Зараз слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець.

Водночас російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power) взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Як доказ своєї причетності, угрупування показало фрагмент відео нібито з моменту нападу на Фаріон.

В Україні запустили проєкт для обміну людей, які звинувачуються у колабораціонізмі, на полонених українців. Як розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов, дані цих людей публікуватимуть на сайті проєкту. Завдяки опції «згода на обмін» засуджені колабораціоністи зможуть дати згоду бути обміненими на українців, які перебувають у російській неволі.

Росіяни завершили будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя, повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вже повністю добудовано цю ділянку і фактично залізниця з Ростова-на-Дону може довести будь-який вантаж або до Волновахи, або безпосередньо до Маріуполя.

Бойові дії

 Росії може знадобитися п'ять років, аби повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це пише американське видання Newsweek із посиланням на слова начальника Генштабу Збройних сил Великобританії Ролі Уокера.

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися в селах Новоселівка Перша та Вольче Донецької області, а також біля сіл Пантелеймонівка, Іванівка та Прогрес.

Після окупації села Новоселівка Перша на Донеччині російські війська завершили захоплення плацдарму навколо Очеретино, повідомив експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Вночі 25 липня бійцям 31-ї механізованої бригади ЗСУ вдалося прорватися з оточення поблизу села Прогрес Донецької області.

Російська армія обстріляла Новогродівку на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено 8 приватних будинків. Інформація про постраждалих та загиблих відсутня. Також окупанти атакували Курахове - у квартирі житлового будинку спалахнула пожежа. У Костянтинівці внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки, будівлю приватної лазні, господарську споруду та газопровід. Постраждалих немає.

Російська армія продовжує бити по Невському і Макіївці в Луганській області, пошкоджено будинки. Загарбники обстрілюють Серебрянський ліс та намагаються продавити українську оборону поблизу Стельмахівки.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що двоє людей загинули, ще вісім було поранено під обстрілами. Зокрема, є жертви у Петрівському районі Донецька, Микитівському районі Горлівки.

Гелікоптер Мі-28 розбився в Калузької області Росії, екіпаж загинув. Гелікоптери такого типу російська армія активно використовує для війни проти України. Провладне російське інформагентство ТАРС назвало причиною падіння гелікоптера «технічну несправність».

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