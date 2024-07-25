Горловка и Донецк под обстрелами: 2 человека погибли, 8 — ранены

Два человека погибли, еще восемь жителей оккупированных территорий Донецкой области ранены под обстрелами 25 июля. Об этом заявили в группировке «ДНР».



В частности есть жертвы в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.



Последствия обстрела Горловки 25 июля

В Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал ребенок — 8-летний мальчик.



Повреждены пять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка (школа-интернат), в Никитовском районе Горловки (детский сад, магазины).



В оккупационной администрации не указывают, были ли повреждены военные объекты, расположенные в мирных кварталах. О жертвах среди российски военных также не сообщается.