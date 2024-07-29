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Главное за день: Удары по Торецку - эвакуация под огнем. Годовщина теракта в Еленовке

29 июля 2024, 23:10

Главное за день: Удары по Торецку - эвакуация под огнем. Годовщина теракта в Еленовке

Политика

Правительство США объявило о новом пакете помощи по безопасности для Украины в размере до 200 миллионов долларов.

Общество

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал миссию ООН расследовать убийство украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области. Спустя два года международные инстанции так и не вынесли окончательный вердикт о том, что же произошло в ночь на 29 июля 2022 года во время взрыва в колонии для украинских военнопленных.

С 6 августа начнется бесплатная эвакуация в Ровенскую область для жителей Донетчины. Каждый желающий может выехать из опасного региона на запад Украины.

Российский президент Владимир Путин заявил, что на оккупированной территории Донецкой области более 27% жилья находится в аварийном состоянии. При этом он не указал на то, что российская оккупационная армия, захватывая территории Украины, уничтожает жилые дома людей и прочую инфраструктуру. К примеру, так было с Бахмутом, Мариуполем, Авдеевкой.

В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что с 30 июля без воды останутся: Брянка, Кировск, Стаханов, часть Алчевска, Перевальского и Славяносербского районов. Причиной приостановки водоснабжения называют плановые ремонтные работы на электроподстанции, а также отсутствие электроэнергии на двух водозаборах в Алчевске.

В оккупированных Рубежном и Северодонецке за определенную сумму денег местные жители получают доступ к официально запрещенной россиянами в прифронтовых городах мобильной связи, но в захваченном Лисичанске контроль более строгий. По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, там за попытку пользоваться мобильным покрытием оккупанты забирают людей «на подвал».

На оккупированной части Донецкой области ФСБ задержала россиянина, который якобы по заданию ГУР Минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ.

Боевые действия

Согласно данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись в городе Красногоровка и селе Веселое, Желанное и села Новоалександровка Донецкой области.

За 28 июля россияне ранили троих жителей Донецкой области: двух в Торецке и одного в Катериновке. Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2110 человек убитыми и 5518 — ранеными.

Российские войска ударили по Торецку, Гродовке и Северску. В результате атак четверо людей погибли, еще четыре человека получили ранения.

Силы обороны Украины поразили несколько тяговых электроподстанций в Курской области РФ: там наблюдаются перебои со светом.

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