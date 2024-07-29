Украинские дроны повредили четыре электроподстанции в Курской области РФ

Силы обороны Украины поразили несколько тяговых электроподстанций в Курской области РФ: там наблюдаются перебои со светом. О таких результатах прошлой недели рассказали в Генштабе ВСУ.



«Недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области», — сообщили в Генштабе.



Над операцией работали средства Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины (ЦСО «А» СБУ) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.



Украинские военные напомнили, что российская промышленность, которая работает на войну против Украины является законной целью для Сил обороны.