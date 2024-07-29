Головне за день: Удари по Торецьку – евакуація під вогнем. Річниця теракту в Оленівці

Політика



Уряд США оголосив про новий пакет допомоги з безпеки для України у розмірі до 200 мільйонів доларів.



Суспільство



Омбудсмен Дмитро Лубинець закликав місію ООН розслідувати вбивство українських військовополонених у Оленівці на Донеччині. Через два роки міжнародні інстанції так і не винесли остаточного вердикту про те, що сталося в ніч на 29 липня 2022 року під час вибуху в колонії для українських військовополонених.



З 6 серпня розпочнеться безкоштовна евакуація на Рівненщину для жителів Донеччини. Кожен охочий може виїхати із небезпечного регіону на захід України.



Російський президент Володимир Путін заявив , що на окупованій території Донецької області понад 27% житла перебуває в аварійному стані. При цьому він не зазначив, що російська окупаційна армія, захоплюючи території України, знищує житлові будинки людей та іншу інфраструктуру. Наприклад, так було з Бахмутом, Маріуполем, Авдіївкою.



В окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили , що з 30 липня без води залишаться: Брянка, Кіровськ, Стаханов, частина Алчевська, Перевальського та Слов'яносербського районів. Причиною зупинення водопостачання називають планові ремонтні роботи на електропідстанції, а також відсутність електроенергії на двох водозаборах в Алчевську.



В окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку за певну суму грошей місцеві жителі отримують доступ до офіційно забороненого росіянами в прифронтових містах мобільного зв'язку, але в захопленому Лисичанську більш суворий контроль. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, там за спробу користуватися мобільним покриттям окупанти забирають людей «на підвал».



На окупованій частині Донецької області ФСБ затримала росіянина, який за завданням ГУР Міноборони України планував підірвати службовий автомобіль Міноборони РФ.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися в місті Красногорівка та селі Веселе, Бажане та села Новоолександрівка Донецької області.



За 28 липня росіяни поранили трьох мешканців Донецької області: двох у Торецьку та одного у Катеринівці. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становила 2110 людей убитими та 5518 – пораненими.



Російські війська вдарили по Торецьку, Гродівці та Сіверську. Внаслідок атак четверо людей загинули, ще чотири людини отримали поранення.



Сили оборони України вразили кілька тягових електропідстанцій у Курській області РФ: там спостерігаються перебої зі світлом.



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