Украина требует, чтобы миссия ООН возобновила расследование теракта в Еленовке

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал миссию ООН расследовать убийство украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области. Спустя два года международные инстанции так и не вынесли окончательный вердикт о том, что же произошло в ночь на 29 июля 2022 года во время взрыва в колонии для украинских военнопленных.



3 августа 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готовит группу экспертов для расследования теракта в Еленовке. Но через пять месяцев миссию распустили из-за отсутствия гарантий безопасности.



25 июля 2023 года ООН сделало заявление, что теракт в Еленовке «не был вызван ракетой HIMARS». Это опровергает заявления РФ. Однако дальше расследование дела не продвинулось.



Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил у себя в соцсети, что погибшие имели официальный статус военнопленных и были верифицированы Международным комитетом Красного Креста. На них распространялось действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.



«Украина обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста как к гарантам договоренностей по защитникам “Азовстали”, которые содержались в Еленовке. Договоренности предполагали, что им сохранят жизнь и впоследствии обменяют. Обе организации выразили готовность расследовать массовое убийство пленных. Украина требует, чтобы миссия ООН как можно скорее возобновила свою работу, или была создана новая миссия для тщательного расследования теракта в Еленовке», — написал Дмитрий Лубинец в Facebook.

В ночь на 29 июля 2022 года под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории.



В Генпрокуратуре считают, что уже получено достаточно доказательств для сообщения подозрения начальнику так называемой «Волновахской исправительной колонии» и его первому заместителю в нарушении законов и обычаев войны.



СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям «Еленовской колонии», которые причастны к гибели пленных украинских защитников.