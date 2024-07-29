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Обстрелы Бахмутского и Покровского районов: четыре человека погибли, еще 4 — травмированы

29 июля 2024, 15:26

Обстрелы Бахмутского и Покровского районов: четыре человека погибли, еще 4 — травмированы

Российские войска 29 июля ударили по населенным пунктам Бахмутского и Покровского районов Донецкой области. В частности, под удар попали Торецк, Гродовка и Северск. В результате атак четверо людей погибли, еще четыре человека получили ранения. Об это сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«Во время комбинированной атаки врага на Торецк с применением авиации и артиллерии в жилом квартале получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 3 гражданских», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что еще 3 получили осколочные ранения — двое мужчин 50 и 66 лет и 60-летняя женщина госпитализированы.

В ведомстве отметили, что также россияне атаковали Гродовку, в селе погиб 59-летний мужчина. 

В результате обстрела Северска минно-взрывную травму и ранение плеча получил 66-летний гражданин.

Кроме того, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы писали, что утром 29 июля россияне ударили по городу Торецк Донецкой области.

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