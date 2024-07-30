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Главное за день: Бои под Часов Яром и Нью-Йорком. РФ отправит солдат из Украины в Мали?

30 июля 2024, 23:20

Главное за день: Бои под Часов Яром и Нью-Йорком. РФ отправит солдат из Украины в Мали?

Политика

Власти Венгрии разрешили россиянам и белорусам въезжать в ЕС без проверок безопасности. Граждан России и Беларуси включили в программу вида на жительство «национальная карта». Этот ВНЖ позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой в Венгрию семью.  Решение было принято правительством Венгрии еще 8 июля — через несколько дней после визита пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с «миротворческой миссией» в Москву.

Общество

По наводке ФСБ РФ спецназ Росгвардии задержал в Запорожской и Херсонской областях 25 подозреваемых «в работе на ВСУ». Четверо задержанных обвиняют в сборе данных о действиях российской армии и силовиков на оккупированных территориях. Восемь человек – в «госизмене». Еще несколько местных жителей задержаны за «публичные призывы к террористической деятельности» в интернете.

Суд РФ приговорил украинку к 7 годам колонии по делу о теракте во время «референдума» 2022 года. 53-летнюю Ирину Кулиш задержали на захваченной РФ части Запорожской области 23 сентября 2022 года — в первый день «референдума» о вхождении в состав России оккупированных регионов Украины.

Во временно оккупированном Луганске захватчики задержали местного жителя, ему инкриминируют оказание финансовой поддержки батальону «Азов».

Боевые действия

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись вблизи Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, села Константиновка, в Пивничном и Зализном на Донетчине.

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» сообщил сегодня в телеграм-канале «Офицер+», что российские войска вошли в город Торецк Донецкой области и начали бои в пределах самого города. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко опровергает эту информацию.

Войска России обстреляли Торецк и Николаевку на Донетчине: один человек погиб, еще один ранен. В Покровске ранения получила женщина 1946 года рождения, повреждено 30 частных домов, 5 разрушены. В Херсонской области за сутки росармия атаковала 15 населенных пунктов, пострадали восемь человек. Были попадания в объекты критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 24 частных дома.

Из-за атаки БПЛА в оккупированной Горловке Донецкой области погиб 25-летний вагоновожатый, еще два человека получили ранения.

Ночью 30 июля Силы обороны Украины успешно поразили нефтебазу «Логистический центр №43» в поселке Возы Курской области РФ. Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.

Оккупированная Керчь и пригород обесточены после серии пожаров сразу на четырех подстанциях. Также в городе и восточной части Крымского полуострова нет водоснабжения.

В Екатеринбурге (РФ) произошел масштабный пожар на оборонном заводе, в результате чего обрушилась кровля одного из цехов.

При взрыве на военном аэродроме «Оленья» в Мурманской области РФ были повреждены сразу два дальних бомбардировщика Ту-22М3.

Российское командование может вывести часть «вагнеровцев» из Харьковской области после того, как восставшие туареги в Мали нанесли им серьезное поражение, считают аналитики Института изучения войны. Там отметили, что после таких потерь Кремлю необходима масштабная замена боевиков в Африке. Ведь именно «вагнеровцы» помогают Путину продвигать пророссийскую повестку не только в Мали, но и в других странах африканского континента. Тем временем в Главном управлении разведки Украины подтвердили причастность к гибели наемников ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом дальше:



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21:15
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19:36
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