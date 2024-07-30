Оккупированная Керчь и пригород обесточены после серии пожаров на четырех подстанциях: возможна диверсия

Пожар вблизи подстанции в районе оккупированной Керчи. Фото: кадр из видео

Оккупированная Керчь и пригород обесточены после серии пожаров сразу на четырех подстанциях. Об этом сообщил Телеграм-канал «Крымский ветер».

Также в городе и восточной части Крымского полуострова нет водоснабжения.

Как сообщил так называемый «первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым» Владимир Воронкин, без света остались 53 222 человека.

По данным прокремлевского Телеграм-канала Mash, огонь охватил энергообъекты в районе 450-го квартала, горы Митридат, сел Осовины и Бондаренково. Одна из возможных причин пожаров – диверсия.

Напомним, что в России произошел масштабный пожар на оборонном заводе, в результате чего обрушилась кровля одного из цехов.