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На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації

07 серпня 2024, 10:58

На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації

З окупації повернули 24-річну дівчину із інвалідністю. Фото: скриншот (Мінреінтеграції) З окупації повернули 24-річну дівчину із інвалідністю. Фото: скриншот (Мінреінтеграції)

На територію України повернули 24-річну дівчину з інвалідністю, вона мешкала на тимчасово окупованій території Донеччини. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Зазначимо, що дівчина жила на окупованій території Донецької області разом з бабусею, а її мати перебувала на підконтрольній Україні території. Коли бабуся померла, окупанти вирішили відправити дівчину до російського інтернату для осіб з інвалідністю.

«У Мінреінтеграції звернулася одна з громадських організацій із проханням допомогти евакуювати дівчину з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.

Підготовка маршруту та дорога тривали майже 28 днів. Зараз Світлана разом з матір'ю у безпеці.

Раніше ми писали, що уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що на підконтрольну територію Україні вдалося повернути трьох цивільних. Вони мешкали на захоплених територіях.

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