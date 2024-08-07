На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації

На територію України повернули 24-річну дівчину з інвалідністю, вона мешкала на тимчасово окупованій території Донеччини. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Зазначимо, що дівчина жила на окупованій території Донецької області разом з бабусею, а її мати перебувала на підконтрольній Україні території. Коли бабуся померла, окупанти вирішили відправити дівчину до російського інтернату для осіб з інвалідністю.
«У Мінреінтеграції звернулася одна з громадських організацій із проханням допомогти евакуювати дівчину з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.
Підготовка маршруту та дорога тривали майже 28 днів. Зараз Світлана разом з матір'ю у безпеці.
Раніше ми писали, що уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що на підконтрольну територію Україні вдалося повернути трьох цивільних. Вони мешкали на захоплених територіях.
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