На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації

З окупації повернули 24-річну дівчину із інвалідністю. Фото: скриншот (Мінреінтеграції)

На територію України повернули 24-річну дівчину з інвалідністю, вона мешкала на тимчасово окупованій території Донеччини. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



Зазначимо, що дівчина жила на окупованій території Донецької області разом з бабусею, а її мати перебувала на підконтрольній Україні території. Коли бабуся померла, окупанти вирішили відправити дівчину до російського інтернату для осіб з інвалідністю.



«У Мінреінтеграції звернулася одна з громадських організацій із проханням допомогти евакуювати дівчину з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.



Підготовка маршруту та дорога тривали майже 28 днів. Зараз Світлана разом з матір'ю у безпеці.



Раніше ми писали, що уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що на підконтрольну територію Україні вдалося повернути трьох цивільних. Вони мешкали на захоплених територіях.