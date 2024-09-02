Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова

Политика



Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против более 320 граждан России, Украины, людей с двойным гражданством, а также компаний, помогающих РФ в войне против Украины. Им, в частности, заблокировали активы и ограничили экономическую деятельность.



Общество



В оккупированном поселке городского типа Боково-Платово Луганской области загорелась сухая трава. Поселок расположен в районе города Антрацит. В пункт временного размещения эвакуированы 32 жителя. Пострадали 3 человека. Двое — погибли.



1 сентября в Донецкой области загорелась территория Национального природного парка «Святые горы». Огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших селе, горели более 20 домов. Пожары локализованы, новые дома не горят. Сейчас пока что нет угрозы распространения огня. Пострадавших в результате пожаров нет. Была организована эвакуация, но желающих не было.



В Покровске продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, известно, что по состоянию на 2 сентября в городе остается около 30 тысяч жителей, в частности, детей — 1365. Местные власти Покровска готовят город к обороне, в некоторых районах города уже возведенные укрепления.



Боевые действия



Согласно данным аналитиков DeepState, войска РФ оккупировали село Долиновка Донецкой области. Также захватчики продвинулись в городе Торецк на Донетчине и вблизи села Макеевка Луганской области.



В Киеве в результате ночной ракетной атаки РФ ранены три человека.



РФ дважды за день ударила по Харькову, пострадали 13 человек. В 15.30 оккупанты ударили по Купянску. Погибла 78-летняя женщина.



Россияне обстреляли Селидово около 13:00 с помощью FPV-дрона, погиб местный житель.



Вечером 1 сентября российские войска нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах. Пострадали 18 человек, среди них шестеро детей. К моменту удара с детей в заведении не было, пострадали жители окрестных домов.



В результате ракетной атаки по Днепру погиб один человек и трое раненых.



Благодаря Курской операции Украина пополняет обменный фонд, было захвачено более 600 российских военных. Благодаря этому есть возможность обмена украинских солдат, которые находятся в российском плену, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



В оккупированном Мариуполе партизаны сожгли трансформатор на железнодорожной ветке. В результате диверсии движение поездов приостановлено.



В группировке «ДНР» заявили об одном пострадавшем мирном жителе оккупированной территории за сутки. Житель поселка Александровка пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Однако не указано, взрыв произошел от установленной ранее мины или боеприпаса, которым выстрелили по территории поселка.



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