Головне за день: Армія РФ наближається до Покровська. Обстріли Києва, Сум та Харкова

Політика



Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти понад 320 громадян Росії, України, людей з подвійним громадянством, а також компаній, які допомагають РФ у війні проти України. Їм, зокрема, заблокували активи та обмежили економічну діяльність.



Суспільство



В окупованому селищі міського типу Боково-Платове Луганської області спалахнула суха трава. Селище розташоване в районі міста Антрацит. До пункту тимчасового розміщення евакуйовано 32 мешканців. Постраждали 3 особи. Двоє – загинули.



1 вересня на Донеччині загорілася територія Національного природного парку «Святі гори». Вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки, горіли понад 20 будинків. Пожежі локалізовано, поки що немає загрози розповсюдження вогню. Постраждалих немає. Було організовано евакуацію, але охочих не було.



У Покровську триває примусова евакуація сімей з дітьми, відомо, що станом на 2 вересня у місті залишається близько 30 тисяч жителів, зокрема дітей – 1365. Місцева влада Покровська готує місто до оборони, в деяких районах міста вже зведені укріплення.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, війська РФ окупували село Долинівка Донецької області. Також загарбники просунулися у місті Торецьк на Донеччині та поблизу села Макіївка Луганської області.



У Києві внаслідок нічної ракетної атаки РФ поранено троє людей.



РФ двічі на день атакувала Харків, постраждали 13 людей. О 15.30 окупанти вдарили по Куп'янську. Загинула 78-річна жінка.



Росіяни обстріляли Селідове близько 13:00 за допомогою FPV-дрону, загинув місцевий житель.



Увечері 1 вересня російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячого будинку в Сумах. Постраждали 18 людей, серед них шестеро дітей. На момент удару дітей у закладі не було, постраждали мешканці навколишніх будинків.



Внаслідок ракетної атаки по Дніпру загинула одна людина та троє поранені



Під час Курської операції Україна захопила понад 600 російських військових. Завдяки цьому є можливість обміну українських солдатів, які перебувають у російському полоні, заявив президент України Володимир Зеленський.



В окупованому Маріуполі партизани спалили трансформатор на залізничній гілці. Внаслідок диверсії рух поїздів припинено.



В угрупуванні «ДНР» заявили про одного постраждалого мирного мешканця окупованої території. Мешканець селища Олександрівка постраждав внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Однак не вказано, чи вибух стався від встановленої раніше міни або боєприпасу, яким вистрілили по території селища.



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