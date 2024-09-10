Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра

Воины батальона беспилотных авиационных комплексов «РАРОГ» 24-й механизированной бригады ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й ОМБр
FPV-дроны поразили установку прямо в момент пусков боеприпасов.
«"Солнцепек" - это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами», – отметили в бригаде.
Напомним, что украинская армия отбила у войск РФ позиции вблизи города Северск на Донетчине.
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