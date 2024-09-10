Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру

Знищений «Сонцепек» біля Часового Яру. Фото: кадр із відео

Воїни батальйону безпілотних авіаційних комплексів «РАРОГ» 24-ї механізованої бригади ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї ОМБр

FPV-дрони уразили установку прямо в момент пусків боєприпасів.

«"Сонцепек" - це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що українська армія відбила у військ РФ позиції поблизу міста Сіверськ на Донеччині.