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На оккупированной Донетчине 113 школ обучают детей дистанционно

19 сентября 2024, 19:35

На оккупированной Донетчине 113 школ обучают детей дистанционно

Детям на оккупированной территории Донецкой области разрешили не посещать школы, а обучаться онлайн. Если ранее они перешли на очный режим, но передумали, то по заявлению родителей или законных представителей могут остаться на онлайн-обучении. Причем они будут «присутствовать» на занятиях одновременно с другими детьми, заявили в группировке «ДНР».

Отдельных дистанционных классов теперь в донецких школах нет. Если школа осуществляет образовательный процесс в очном формате, но в классах есть дети, которые продолжают обучаться дистанционно, учитель проводит урок в гибридном формате — лично с детьми и по видеосвязи.

В этом году из 587 школ оккупированной территории Донецкой области 474 работают очно. То есть 113 остаются на дистанционном обучении. Пока не перешли на обычный режим работы школы Горловки, Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

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