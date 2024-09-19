З луганських дітей в окупації вирішили зробити «сентябрят», «піонерів» та «трудівників»

Угруповання «ЛНР» вигадало ще одну ідеологічну концепцію, в рамках якої хочуть виховувати молоде покоління. Слідом за мілітаризацією та звеличенням «русского мира» дітям у школах нав'язуватимуть культуру колективізму та трудівництва за лекалами Радянського Союзу.



На окупованій території Луганської області запровадили концепцію під назвою «Луганський характер». У її рамках дітей будуть посвячувати у «сентябрята», «піонери» та «трудівники» згідно з віком. Про це заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



Концепцію розробили члени організації «Рух перших», яка займається поширенням російської пропаганди в окупації.



За словами Пасічника, програма «покликана виховати у молодому поколінні патріотизм, почуття товариства, доброти, любові до батьківщини». Ключове у програмі — «входження до складу Російської Федерації» — окупація територій України.

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