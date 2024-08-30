Детей кормить нечем: на оккупированной Донетчине не профинансировали питание в школах и детсадах

На оккупированной части Донецкой области в школах и детских садах нечем кормить детей, поскольку питание не финансируется. Об этом сообщил прокремлевский Телеграм-канал Mash на Донбассе.

Многие учреждения дошкольного образования заканчивают работать к 13:00. Родители захваченного Мариуполя возмущены – им не с кем оставить детей, а еду с собой давать запрещено, чтобы «не отравились под официальным приглядом». «Государственного» пайка нет. Только кое-где выпекают по булочке на ребенка.

В так называемом «Министерстве образования ДНР» заявили, что в настоящее время финансовые органы «ДНР» не приняли решения о механизме финансирования дошкольных организаций.

«Минобразования с заинтересованными органами исполнительной власти и администрацией главы «ДНР» осуществляет работу по выходу из сложившейся ситуации», – заявили в фейковом ведомстве.

Напомним, что в так называемой «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября.