Главное за день: Ложь про обстрел Горловки. Запрет Telegram для госслужащих и военных

Общество



В Донецкой области ввели временное ограничение движения авто и людей, в частности представителей общественных, благотворительных, гуманитарных организаций и их транспортных средств на территориях населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.



В Украине госслужащим и военным запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.



Славянский масложировой комбинат прекратил свое существование, а сейчас его просто режут на металл. Комбинат был одним из крупнейших масложировых комплексов страны, имел собственную торговую марку и мощности для производства бутилированной продукции. В его состав входили три основных производственных подразделения: маслоэкстракционный цех, гидрогенизационный цех, мыловаренный цех. Продукция – масло подсолнечное и майонез – реализовывалась под ТМ «Славолия».



Жилье и имущество не менее 70 жителей оккупированной Россией части Донецкой области повреждено в результате природных пожаров.



Следком РФ признал, что пропагандиста Рассела Бентли убили российские военные в Донецке. Как отмечается, окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. Судя по информации из открытых источников, все четверо военных 5-й бригады являются жителями оккупированной части Донецкой области.



Боевые действия



По данным аналитиков группы DeepState, россияне смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки, а также в Торецке.



В американском Институте изучения войны сообщили, что ВСУ недавно продвинулись к юго-востоку от села Мариновка. Это село находится юго-восточнее Покровска и северо-восточнее Селидово.



Оккупанты нанесли удар по Константиновке из артиллерии, ранены пять человек. Повреждены фасады многоквартирных домов, торговые павильоны, газопровод, магазин, административное здание, гараж, а также линия электросети и газопровод.



В результате российского удара в Дружковке был поврежден пятиэтажный дом на одной из центральных улиц города. Ранены два человека. Кроме этого, армия РФ ударила по Славянску, Доброполью и Белицкому.



В оккупированной Горловке в течение дня несколько микрорайонов пострадали от обстрелов. Как утверждают в оккупационной администрации «ДНР», к вечеру 20 сентября известно о ранении 10 мирных горловчан в результате артобстрела жилмассива «Строитель».



Глава оккупационной администрации Иван Приходько заявил, что погибли двое гражданских жителей. На опубликованных с места происшествия фотографиях видно тело погибшего мужчины. При этом «Новости Донбасса» обратили внимание, что, судя по снимкам, в прицепе грузовика находились «Зубы дракона» — квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона, которые используют вооруженные силы России для препятствования движению танков и другой военной техники противника.



Новости Донбасса в видеоформате:







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