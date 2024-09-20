Славянский масложировой комбинат режут на металл: он был одним из крупнейших комплексов Украины – СМИ

Славянский масложировой комбинат прекратил свое существование, а сейчас его просто режут на металл. Об этом пишет местное издание «Славянские ведомости» со ссылкой на письмо и фотографии от читателя.
По словам читателя, на комбинате режут абсолютно все.
«Даже три трансформатора разобрали, чтобы вытащить из них медь, а остатки так и валяются. Эти трансформаторы могли обеспечить светом несколько улиц в случае необходимости. Те же станки, оборудование. Ну как так можно? Это просто ужас какой-то и безответственность, – отметил он.
Славянский масложировой комбинат был одним из крупнейших масложировых комплексов страны, имел собственную торговую марку и мощности для производства бутилированной продукции. Продукция – масло подсолнечное и майонез – реализовывалась под ТМ «Славолия». В целом комбинат специализировался на переработке семян масличных культур, выпуске пищевой и технической масложировой продукции: растительных масел, шрота, пищевой саломасы для маргариновой продукции, саломасы технической для мыловарения, глицерина технического, стеариновой кислоты для шинной промышленности, хозяйственного мыла.
В его состав входили три основных производственных подразделения: маслоэкстракционный цех, гидрогенизационный цех, мыловаренный цех. А само предприятие представляло собой единый комплекс цехов и вспомогательных подразделений с развитой инфраструктурой, обеспечивавшей возможность в сутки перерабатывать 800-820 тонн семян подсолнечника, 500 тонн бобов сои, 480 тонн семян рапса.
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