Головне за день: Неправда про обстріл Горлівки. Заборона Telegram для держслужбовців та військових

Суспільство



На Донеччині ввели тимчасове обмеження руху авто та людей, зокрема представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їх транспортних засобів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.



В Україні держслужбовцям та військовим заборонили використовувати Telegram на службових пристроях. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.



Слов'янський олійно-жировий комбінат припинив своє існування, а зараз його просто ріжуть на метал. Комбінат був одним із найбільших олійно-жирових комплексів країни, мав власну торгову марку та потужності для виробництва бутильованої продукції. До його складу входили три основні виробничі підрозділи: маслоекстракційний цех, гідрогенізаційний цех, миловарний цех. Продукція – олія соняшникова та майонез – реалізовувалася під ТМ «Славолія».



Житло та майно не менше 70 мешканців окупованої Росією частини Донецької області пошкоджено внаслідок природних пожеж.



Слідком РФ визнав , що пропагандиста Рассела Бентлі вбили російські військові у Донецьку. Як зазначається, закінчено розслідування кримінальної справи щодо військовослужбовців Збройних Сил РФ Віталія Вансяцького, Владислава Агальцева, Володимира Бажина та Андрія Йорданова. Судячи з інформації з відкритих джерел, усі четверо військових 5-ї бригади є мешканцями окупованої частини Донецької області.



Бойові дії



За даними аналітиків групи DeepState, росіяни змогли просунутися біля Нью-Йорка, Івановського, Галицинівки, а також у Торецьку.



В американському Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від села Маринівка. Це село знаходиться на південний схід від Покровська і на північний схід від Селидово.



Окупанти завдали удару по Костянтинівці з артилерії, поранено п'ятьох людей. Пошкоджено фасади багатоквартирних будинків, торгові павільйони, газопровід, магазин, адміністративну будівлю, гараж, а також лінія електромережі та газопровід.



Внаслідок російського удару у Дружківці було пошкоджено п'ятиповерховий будинок на одній із центральних вулиць міста. Поранено двох людей. Крім цього, армія РФ вдарила по Слов'янську, Добропіллю та Білицькому.



В окупованій Горлівці протягом дня кілька мікрорайонів постраждали від обстрілу. Як стверджують в окупаційній адміністрації «ДНР», до вечора 20 вересня відомо про поранення 10 мирних горлівчан унаслідок артобстрілу житлового масиву «Будівельник».



Голова окупаційної адміністрації Іван Приходько заявив , що загинули двоє цивільних жителів. На опублікованих із місця події фотографіях видно тіло загиблого чоловіка. При цьому «Новини Донбасу» звернули увагу, що на знімках у причепі вантажівки були «Зуби дракона» — квадратно-пірамідальні укріплення із залізобетону, які використовують збройні сили Росії для перешкоджання руху танків та іншої військової техніки супротивника.



Новини Донбасу у відеоформаті:







Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.