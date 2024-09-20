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ВСУ отвоевали у российских войск территорию под Покровском – ISW

20 сентября 2024, 09:18

ВСУ отвоевали у российских войск территорию под Покровском – ISW

Ситуация под Покровском. Фото: карта ISW Ситуация под Покровском. Фото: карта ISW

Украинские силы недавно отвоевали территорию на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что ВСУ недавно продвинулись к юго-востоку от села Мариновка. Это село находится юго-восточнее Покровска и северо-восточнее Селидово.

Напомним, что в Нацгвардии рассказали, какое направлении сейчас наиболее активное в Донецкой области.

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