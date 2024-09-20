Армия РФ продвинулась в Торецке и возле еще трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение воинских подразделений армии РФ в Торецке Донецкой области

Российские войска снова продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в отчете от 20 сентября.

По словам экспертов, россияне смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки, а также в Торецке.

В Генштабе ВСУ вечером 19 сентября заявили, что всего с начала суток произошло 163 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и произвели более 3500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Сообщается, что самым горячим направлением было Кураховское. Так, противник при поддержке авиации 49 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.