В Горловке ударили по фуре, которая везла «Зубы дракона». Россия выдала это за обстрел «мирных жителей»

В оккупированной Горловке атакованная фура перевозила противотанковые укрепления. Фото: Приходько РИК / Telegram

Ночью и утром 20 сентября оккупированная Горловка в Донецкой области попала под обстрел. Об этом сообщили в подконтрольной РФ группировке «ДНР»



В частности, по данным «СЦКК ДНР», в 8:15 в результате сброса взрывчатки с беспилотника был уничтожен грузовой автомобиль по улице Минина и Пожарского. В обстреле российская сторона обвинила ВСУ.



Как заявил глава оккупационной администрации Иван Приходько, в результате удара по Горловке погибли двое гражданских жителей. О смерти «мирных жителей» также написал Следственный комитет РФ.



На опубликованных с места происшествия фотографиях видно тело погибшего мужчины.



При этом «Новости Донбасса» обратили внимание, что, судя по снимкам, в прицепе грузовика находились «Зубы дракона» — квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона, которые используют вооруженные силы России для препятствования движению танков и другой военной техники противника. Высота таких укреплений обычно 90-120 сантиметров.



По всей видимости, фура везла «Зубы дракона» к месту строительства фортификационных сооружений для российских войск.



Представители оккупационной администрации и пророссийские СМИ в сообщениях об обстреле не стали указывать на то, что грузовик вез противотанковые укрепления для военных.



Согласно международному гуманитарному праву, если водитель грузовика перевозит военные материалы, такие как противотанковые укрепления, которые будут использованы в боевых действиях, это может быть квалифицировано как участие в военной операции. В таком случае он временно теряет свою защиту как гражданское лицо и может стать законной целью для атаки.



Пример создания оборонительной линии с помощью «Зубов дракона». Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Кроме того, оккупационная администрация заявила, что минувшей ночью под обстрел попал автовокзал Горловки. В результате удара недалеко от вокзала образовалась большая воронка. Разлетевшиеся осколки повредили крышу, фасад и остекление автовокзала. Значительно поврежден зал ожидания. Обошлось без пострадавших. Автостанция продолжает работу. Как утверждают в «СЦКК ДНР», удар нанесен из РСЗО «Ураган» кассетного типа.

