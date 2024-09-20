На Донетчине, где ведутся активные боевые действия можно будет находиться только с разрешения военной администрации

В Донецкой области ввели временное ограничение движения авто и людей, в частности представителей общественных, благотворительных, гуманитарных организаций и их транспортных средств на территориях населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Решение принял Совет обороны.



Для передвижения и работы в этих громадах неправительственным организациям отныне необходимо письменно обращаться в военную администрацию конкретного города или села.



В случае, если ситуация с безопасностью позволит находиться в громаде без риска для жизни, военная администрация должна предоставить письменное разрешение на пребывание в громаде.