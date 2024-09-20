В Горловке снаряд взорвался у подъезда — есть раненые среди местных жителей

В оккупированной Горловке в течение дня несколько микрорайонов пострадали от обстрелов. Как утверждают в оккупационной администрации «ДНР», к вечеру 20 сентября известно о ранении 10 мирных горловчан в результате артобстрела жилмассива «Строитель».



Утверждается, что снаряд взорвался под подъездом одного из домов.



Ранее в результате обстрела поселка шахты им. Гагарина погибла мирная жительница Горловки. Также там ранен мужчина.



В результате обстрела жилого массива «Солнечный» ранены два человека.

Ранее в «ДНР» заявили, что утром в результате сброса взрывчатки с беспилотника был уничтожен грузовой автомобиль по улице Минина и Пожарского в Горловке. В обстреле российская сторона обвинила ВСУ.



При этом «Новости Донбасса» обратили внимание, что, судя по снимкам, в прицепе грузовика находились «Зубы дракона» — квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона, которые используют вооруженные силы России для препятствования движению танков и другой военной техники противника. Высота таких укреплений обычно 90-120 сантиметров.