Главное за день: Угледар под угрозой. Новый пакет помощи от США

Политика



26 сентября США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.



Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году, пишет Economist. С помощью выборов президент якобы хочет укрепить свою власть, утверждает издание.



В немецком Бундестаге согласовали увеличение финансирования военной поддержки Украины в 2024 году на 400 миллионов евро. Отмечается, что война нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре. Поэтому Германия выделит дополнительно 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.



Общество



Группировка «ЛНР» запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00: в некоторые дни – полностью на оккупированной Луганщине.



В группировке «ДНР» дали свою оценку состояния города Украинск, который не так давно захватили российские оккупационные войска. Утверждается, что в городе остается от 1,5 тысячи до 3 тысяч мирных жителей.



В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате. Мещанский суд Москвы отправил Копайгородского под стражу до 18 ноября.



Пытки и сексуализированное насилие систематически применяются против украинцев в российском плену. Об этом со ссылкой на доклад экспертов ООН пишет немецкое издание BILD.



Боевые действия



72-я механизированная бригада ВСУ опровергла информацию о якобы выходе ее бойцов из города Угледар Донецкой области.



Ночью российская армия обстреляли Торецк, два человека погибли, еще два ранены.В результате атак в Часом Яру один человек погиб, еще трое — получили ранения.



Оккупанты управляемой авиабомбой ударили по частному жилому дому в Киевском районе Харькова. Ранены три человека. Один из КАБ попал в землю. Повреждены два частных дома.



На оккупированной территории Донецкой области 11 человек ранены при разных обстоятельствах, связанных с войной. В оккупационной администрации утверждают, что в Мариуполе 5 детей пострадали при взрыве снаряда, в Донецке — ранены 6 пожарных.



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