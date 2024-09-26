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Головне за день: Вугледар під загрозою. Новий пакет допомоги від США

26 вересня 2024, 23:00

Головне за день: Вугледар під загрозою. Новий пакет допомоги від США

Політика

 26 вересня США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів та введення санкцій проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів 2025 року, пише Economist. За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу, стверджує видання.

У німецькому Бундестазі погодили збільшення фінансування військової підтримки України у 2024 році на 400 мільйонів євро. Зазначається, що війна завдала величезних збитків українським містам та інфраструктурі. Тому Німеччина надасть додатково 170 мільйонів євро у короткостроковій перспективі на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Суспільство

 Угруповання «ЛНР» заборонило роздрібний продаж алкоголю з 22:00 до 08:00: у деякі дні – повністю на окупованій Луганщині.

В угрупованні «ДНР» дали свою оцінку стану міста Українськ, яке нещодавно захопили російські окупаційні війська. Стверджується, що у місті залишається від 1,5 тисяч до 3 тисяч мирних жителів.

В окупованому Луганську затримали екс-мера Сочі, який поїхав воювати проти України: його підозрюють у розтраті. Міщанський суд Москви відправив Копайгородського під варту до 18 листопада.

Катування та сексуалізоване насильство систематично застосовуються проти українців у російському полоні. Про це із посиланням на доповідь експертів ООН пише німецьке видання BILD.

Бойові дії

 72-а механізована бригада ЗСУ спростувала інформацію про нібито вихід її бійців із міста Вугледар Донецької області.

Вночі російська армія обстріляла Торецьк, двоє людей загинуло, ще двоє поранено.

Окупанти керованою авіабомбою вдарили по приватному житловому будинку у Київському районі Харкова. Поранено трьох людей. Один із КАБ влучив у землю. Пошкоджено два приватні будинки.

На окупованій території Донецької області 11 людей поранено за різних обставин, пов'язаних із війною. В окупаційній адміністрації стверджують, що в Маріуполі 5 дітей постраждали від вибуху снаряда, у Донецьку — поранено 6 пожежників.

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