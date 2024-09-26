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Российская авиация сбросила авиабомбы на Харьков: под ударом оказались частные дома, есть раненые

26 сентября 2024, 17:24

Российская авиация сбросила авиабомбы на Харьков: под ударом оказались частные дома, есть раненые

Оккупанты управляемой авиабомбой ударили по частному жилому дому в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, еще два удара, предварительно, пришлись по лесному массиву.

«Один из КАБ попал в землю. Повреждены два частных дома. Горит крыша дома», – рассказал Синегубов.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате ударов три человека получили осколочные ранения.

Напомним, что в Харькове возросло количество погибших в результате российского удара по многоэтажке 24 сентября.

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