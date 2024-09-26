Зеленский может провести президентские выборы в 2025 году в Украине — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году, пишет Economist.



С помощью выборов президент якобы хочет укрепить свою власть, утверждает издание.



Издание не указывает источников, однако среди опрошенных политиков, которые тоже подтверждают якобы подготовку к выборам, указали Юлию Тимошенко.



Издание приводит данные американского Национального демократического института, согласно которым доверие украинцев к Зеленскому снизилось с 80% в мае 2023 года до 45% в 2024 году.



Юлия Тимошенко, с которой поговорило издание Economist, подтвердила, что якобы «политический процесс однозначно начался».



Президента Украины избирают на 5 лет. Следовательно, полномочия Владимира Зеленского должны были бы закончиться 20 мая 2024 года. Однако из полномасштабной войны РФ провести новые выборы на территории Украины проблематично и небезопасно.