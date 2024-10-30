В Краматорском районе взяты под стражу 4 человека, которые раскрывали данные о локациях ВСУ

Один из задержанных информаторов ВС РФ. Фото: Донецкая областная прокуратура

Четыре жителя Краматорского района, раскрывавшие данные об объектах критической инфраструктуры и локациях ВСУ, взяты под стражу. Об этом сегодня сообщила Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры трем гражданам сообщено о подозрении в государственной измене и одному – в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ.

«В 2023 году основатель одного из телеграм-каналов предложил двум жителям села Мирное и города Лиман работать на РФ. Согласившись, они посылали куратору сообщения об укреплениях и базировании Сил обороны. Полученные сведения заказчик пересылал сотруднику «командования внутренних войск МВД ДНР», — говорится в сообщении.

Житель города Константиновка работал на ГРУ Генштаба ВС РФ в августе-сентябре 2024 года. Он отправлял информацию об объектах критической инфраструктуры, местонахождении гидротехнического сооружения, мостов, сообщает прокуратура.

Краматорчанин в октябре 2024 года делился с жительницей оккупированной территории данными о местах нахождения в населенном пункте личного состава ВСУ.

Граждане взяты под стражу.