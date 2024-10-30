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У Краматорському районі взято під варту 4 особи, які розкривали дані про локації ЗСУ

30 жовтня 2024, 11:20

У Краматорському районі взято під варту 4 особи, які розкривали дані про локації ЗСУ

Один із затриманих інформаторів ЗС РФ. Фото: Донецька обласна прокуратура Один із затриманих інформаторів ЗС РФ. Фото: Донецька обласна прокуратура

Чотири мешканці Краматорського району, які розкривали дані про об'єкти критичної інфраструктури та локації ЗСУ, взяті під варту. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді та одному – у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ.

«У 2023 році засновник одного з телеграм-каналів запропонував двом жителям села Мирне та міста Лиман працювати на РФ. Погодившись, вони надсилали куратору повідомлення про укріплення та базування Сил оборони. Отримані відомості замовник надсилав співробітнику «командування внутрішніх військ МВС ДНР», — йдеться у повідомленні.

Житель міста Костянтинівка працював на ГРУ Генштабу ЗС РФ у серпні-вересні 2024 року. Він надсилав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, місцезнаходження гідротехнічної споруди, мости, повідомляє прокуратура.

Краматорчанин у жовтні 2024 року ділився із мешканкою окупованої території даними про місця перебування у населеному пункті особового складу ЗСУ.

Громадян взято під варту.

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