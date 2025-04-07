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СБУ разоблачила 7 несовершеннолетних поджигателей, действовавших по заказу РФ

07 апреля 2025, 13:18

СБУ разоблачила 7 несовершеннолетних поджигателей, действовавших по заказу РФ

Подозреваемый в поджоге. Фото: СБУ Подозреваемый в поджоге. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще 7 несовершеннолетних, которые по указанию российских спецслужб уничтожали релейные шкафы «Укрзализныци». Все они являются местными школьниками и студентами, возраст которых варьируется от 12 до 16 лет.

Молодые поджигатели попались в сети российских агентов через телеграм-каналы, где искали «легкие деньги». После того как их втянули в диверсионную деятельность, они начали уничтожать релейные шкафы, использовав легковоспламеняющиеся смеси, а также снимали на видео последствия поджогов.

Переписка несовершеннолетних с оккупантами. Фото: СБУ

В Черкасской области разоблачены шесть школьников из города Смела, которые сначала выполняли провокационные задания, такие как нанесение граффити, а затем перешли к поджогам релейных шкафов. После выполнения этих задач они получили новые указания от оккупантов на изготовление самодельных взрывных устройств, но не успели реализовать их планы, так как были задержаны.

В Чернигове был задержан 16-летний студент, который пытался поджигать релейные шкафы для нарушения железнодорожной логистики, что могло повлиять на передвижение военной техники и грузов.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками СБУ «по горячим следам», а следственные действия продолжаются. По делу возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 113 УК Украины (диверсия в условиях военного положения), что может привести к пожизненному лишению свободы.

СБУ напоминает, что в случае попыток вербовки для совершения подобных преступлений, необходимо немедленно сообщать в чат-бот «Спали ФСБешника».

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