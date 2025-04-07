СБУ викрила 7 неповнолітніх паліїв, які діяли на замовлення РФ

Підозрюваний у підпалі. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила ще 7 неповнолітніх, які за вказівкою російських спецслужб знищували релейні шафи «Укрзалізниці». Усі вони є місцевими школярами та студентами, вік яких варіюється від 12 до 16 років.



Молоді палії потрапили «на гачок» російських агентів через телеграм-канали, де шукали «легкі гроші». Після того як їх втягнули в диверсійну діяльність, вони почали знищувати релейні шафи, використавши легкозаймисті суміші, а також знімали на відео наслідки підпалів.

Листування неповнолітніх з окупантами. Фото: СБУ

На Черкащині викрито шістьох школярів із міста Сміла, які спочатку виконували провокаційні завдання, такі як нанесення графіті, а потім перейшли до підпалів релейних шаф. Після виконання цих завдань вони отримали нові вказівки від окупантів на виготовлення саморобних вибухових пристроїв, але не встигли реалізувати їхні плани, оскільки їх затримали.



У Чернігові було затримано 16-річного студента, який намагався підпалювати релейні шафи для порушення залізничної логістики, що могло вплинути на пересування військової техніки та вантажів.



Зловмисників затримали співробітники СБУ «по гарячих слідах». У справі порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія в умовах воєнного стану), що може призвести до довічного позбавлення волі.



СБУ нагадує, що у разі спроб вербування для скоєння подібних злочинів, необхідно негайно повідомляти чат-бот «Спали ФСБешника».